Щоденна статистика хворих та кількість зроблених ПЛР-тестів знизилася через те, що в Україні почали використовувати експерс-тести на антиген. Результати цих тестувань Міністерство охорони здоров’я повідомлятиме щотижня.

«Ми почали застосовувати, зокрема, тести на антиген, експрес-тести. Це тести, які робляться за 15 хв, ми цю статистику даємо щотижнево. Чому щотижнево? Тому що кількість медичних працівників, які роблять ці тести, достатньо велика. Наприклад, ці тести роблять сімейні лікарі. Загальна кількість сімейних лікарів більше 23 тис. в нашій країні», – заявив міністр МОЗ Максим Степанов на брифінгу у понеділок, 28 грудня.

Він також додав, що є «дуже великий ризик спотвореності статистики», якщо повідомляти про результати експрес-тестів щодня, тому вони робитимуть це раз на тиждень.

Степанов зазначив, що за минулий тиждень виявили 59 381 випадок Covid-19, а позаминулого – 70 327. Методом ПЛР зробили 203 954 тестів. За позаминулий тиждень – 250 417. За минулий тиждень також зробили 58 663 тестів на антиген. Позаминулого тижня ця кількість становила 34 058.

«Вся кількість хворих, яка була виявлена під час тестування експрес-тестами — це більш як 14 тис. людей. Вона вся лягла в нашу статистику захворюваності», — заявив міністр.

За попередню добу в Україні виявили 4 385 нових хворих. Від початку пандемії в країни – 1 030 374.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я змінило алгоритм тестування людей на коронавірусну хворобу, включивши до нього так звані тести на визначення антигену. У деяких випадках саме вони можуть стати підставою для встановлення діагнозу.