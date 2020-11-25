Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що нову послугу запускають також через велике навантаження на сімейних лікарів

Пацієнти, які не мають підписаної декларації з сімейним лікарем, зможуть отримати консультацію, зателефонувавши на лінію контакт-центру з протидії коронавірусу, повідомив на брифінгу в середу, 25 листопада, міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, телефонні консультації сімейних лікарів мають запрацювати до кінця цього місяця. Наразі міністерство проводить набір сімейних лікарів, які надаватимуть пацієнтам консультації в телефонному режимі.

«Ми вже почали набір сімейних лікарів, думаємо, що до кінця місяця все це завершимо.

Будь-яка людина, яка потребує допомоги сімейного лікаря, або через те, що немає сімейного лікаря, або не може додзвонитися до свого сімейного лікаря, або з будь-яких інших підстав, може набрати номер єдиного контакт центру та отримати консультацію від початку до кінця», – розповів Степанов, якого процитувала «Українська правда». Номер контакт-центру – 0 800 60 20 19, дзвінки безкоштовні як з мобільних, так і зі стаціонарних телефонів у межах України.

Міністр охорони здоров’я зазначив, що телефонні консультації допоможуть вирішити проблему з пацієнтами , які не підписали декларацію з сімейним лікарем. Крім того, таке рішення було прийняте через велике навантаження на лікарів.

«У наших сімейних лікарів дуже збільшилося навантаження, у зв'язку з великою кількістю захворілих. Вони стоять безпосередньо на передовій спілкування з пацієнтами, які мають інколи важкий перебіг хвороби. По-друге, сімейні лікарі – теж люди, які можуть захворіти. У нас також є певна кількість громадян, які просто не мають сімейного лікаря, але їм теж потрібно надати медичну допомогу», – пояснив Максим Степанов.