Як швидко і правильно підписати декларацію з сімейним лікарем.

На електронній карті можна обрати область, тип та назву населеного пункту та обрати медичні заклади, у яких укладений договір з НСЗУ

Електронна база сімейних лікарів, з якими можна укласти декларацію, доступна на сайті Національної служби здоров'я. Інструкцію, як знайти лікаря для укладення декларації у віддаленому режимі, оприлюднили у Facebook служби.

«Всі дані про заклади ПМД, які мають договір з НСЗУ, про кожного лікаря, який працює в цих центрах, поліклініках та амбулаторіях, містяться в електронній системі охорони здоров'я. Це – відкрита інформація», – йдеться у повідомленні.

На електронній карті можна обрати область, тип та назву населеного пункту та обрати медичні заклади, у яких укладений договір з НСЗУ.

За результатами пошуку стане доступним перелік амбулаторій та їх контакти.

Можна також натиснути на потрібну амбулаторію на карті чи в таблиці, розташованою нижче карти. У таблиці розміщено список усіх лікарів первинки, які приймають у тому закладі. Там також вказана спеціалізація лікаря – терапевт, педіатр чи сімейний лікар, та інформація про кількість декларацій, які вже має цей лікар, та їх ліміт.

Якщо лікаря обрати неможливо, пацієнт має право звернутися до місцевої влади, яка є власником закладів охорони здоров’я. Там мають надати роз’яснення, як пацієнту реалізувати його право на вибір лікаря.

В НСЗУ наголосили, що користуватися дашбордом зручніше з комп’ютера, ніж зі смартфону. Тим пацієнтам, які не можуть користуватися електронними інструментами можуть надати консультацію в Контакт-центрі НСЗУ за безкоштовним номером 16-77.

Як інформував ZAXID.NET, міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який зараз хворіє на коронавірус, заявив, що у відомстві розглядають можливість підписання декларацій з сімейними лікарями онлайн.