Як швидко і правильно підписати декларацію з сімейним лікарем

З понеділка, 2 квітня, в Україні стартує приписна кампанія «Лікар для кожної сім’ї». Кожен може обрати собі сімейного лікаря (терапевта, педіатра), якому довіряє, незалежно від місця проживання чи прописки. Тобто, якщо людина живе на Левандівці, а хоче обслуговуватися у лікаря, який працює у центрі Львова, то нема проблем. Єдина умова - з цим лікарем слід підписати декларацію.

Як це зробити? ZAXID.NET підготував відповіді на шість запитань, які найчастіше ставлять львів’яни і мешканці області, й які допоможуть швидко і правильно заповнити декларацію.

1. Чи обов’язково декларацію з лікарем підписати саме у квітні?

Ні. Визначена дата лише початку підписання декларацій, а кінцевого терміну нема. Пацієнт може зробити це в квітні, липні, грудні або коли виникне потреба йти на прийом до лікаря. Тому зараз стрімголов бігти і підписувати декларацію, нема потреби.

Та є один нюанс. МОЗ повідомляє про оптимальну кількість пацієнтів, яких може обслуговувати лікар: сімейний лікар - 1800 пацієнтів, терапевт – 2000, педіатр – 900. Ці цифри можуть бути більші лише для лікарів, які працюють на селі. Тож якщо прийдете надто пізно, а лікар вже підпише декларації з такою кількістю пацієнтів, він, як твердить МОЗ, має право відмовити пацієнту.

2. Як перевірити, чи медзаклад підключений до системи «Електронне здоров’я»

Перш, ніж іти до лікаря підписувати декларацію, слід перевірити, чи медичний заклад, в якому працює обраний лікар, підключений до системи «Електронне здоров’я». Бо інакше, похід у медичний заклад буде даремний.

Як це зробити? Про це можна запитати в самого лікаря, у керівництва медзакладу чи дізнатися самому на сайті eHealth.

З квітня така наліпка з'явиться у медзакладах, які підключилися до системи«Електронне здоров'я»

3. Які документи потрібні, щоб підписати декларацію?

З собою треба мати паспорт, податковий номер і мобільний телефон. Якщо хочете підписати декларацію з педіатром чи сімейним лікарем для дитини, то мусите мати свідоцтво про народження дитини.

4. Хто має заповнювати декларацію: пацієнт чи лікар?

Це питання особливо хвилює літніх людей, які бояться допустити помилки при заповненні декларації. Відразу зауважимо: паперових декларацій нема. Вони є лише в електронному варіанті.

Декларацію може заповнювати лікар, медсестра або реєстратор. Оскільки відповідальність за правильно заповнену декларацію несе лікар, то головний медик Львова Володимир Зуб радить, аби декларації заповнювали саме лікарі. Якщо вони добре володіють комп'ютером, то за словами Володимира Зуба, процес підписання декларації займе не більше 20 хвилин.

5. Як заповнюється декларація?

Працівник медзакладу вводить дані пацієнта в електронну систему. На мобільний телефон пацієнта надійде СМС з кодом, який треба повідомити медпрацівнику.

З електронної системи медпрацівник роздруковує два екземпляри заповненої декларації і завдання пацієнта – перевірити, чи усі дані правильні. В обох примірниках вони мають бути однакові. Якщо все правильно, пацієнт підписуєте дві декларації: один примірник забирає собі, другий залишається в лікаря.

Медпрацівник закладу накладає електронний цифровий підпис на декларацію і відправляє її в систему «Електронне здоров‘я». Усе, пацієнт офіційно підтвердив вибір свого лікаря.

6. Чи можна змінити лікаря і як це зробити?

Якщо людина помилилася з вибором лікаря чи змінила місце проживання, вона спокійно може змінити лікаря. Зробити це доволі просто: слід обрати нового лікаря і з ним підписати декларацію. Коли вона потрапить в систему «Електронне здоров’я», попередня декларація автоматично анулюється.