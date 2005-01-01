Лікар відмовився підписувати декларацію з пацієнтом. Що робити?

Кожен має право обрати лікаря, якому довіряє

У Львові медична реформа, яка розпочалася з 2 квітня з приписної кампанії «Лікар для кожної сім’ї», лише поволі починає втілюватися, а пацієнти у соціальних мережах скаржаться на масові порушення їхніх прав. Лікарі відмовляються підписувати з ними декларації, називаючи різні причини: пацієнт живе не у цьому районі, раніше його обслуговував інший сімейний лікар, то як новий лікар «буде дивитися колезі в очі», порушення лікарської етики тощо.

Як у таких випадках бути пацієнтам? Ось кілька порад від ZAXID.NET, які допоможуть пацієнтам впевнено відстоювати своє законне право на вільний вибір лікаря, з яким він хоче підписати декларацію.

Коли лікар має право відмовити пацієнту?

Як твердить МОЗ, лікар може відмовити пацієнту підписати з ним декларацію лише у двох випадках.

1.Якщо медичний заклад, в якому працює обраний лікар, не підключений до електронної системи охорони здоров’я. У Львові усі медичні заклади, які надають первинну медичну допомогу, за словами начальника міського управління охорони здоров’я Володимира Зуба, підключені до цієї системи, тож підстав відмовити пацієнту на цій підставі у лікарів нема.

Якщо ви живете в області, то чи підключений медзаклад до електронної системи охорони здоров'я можна запитати у лікаря, керівництва закладу або дізнатися самому на сайті eHealth.

2.Якщо лікар уже набрав оптимальну кількість пацієнтів. Для сімейного лікаря оптимальна кількість пацієнтів – 1800, терапевта – 2000, педіатра – 900.

У Львові декларації з лікарями лише починають підписувати і малоймовірно, що хтось із лікарів вже підписав декларації з визначеною кількістю пацієнтів.

Тож твердження лікарів на кшталт – «ви не з мого району», «як я буду дивитися в очі колезі», «ваше «хочу» тримайте при собі» тощо – є незаконними. Це грубе порушення законних прав пацієнта.

Що робити, якщо пацієнту відмовили у підписанні декларації?

1.Передусім, не кваптеся підписати декларацію вже у квітні «хоч би з кимось». Приписна кампанія лише стартувала і дати її закінчення нема. Вона триватиме доти, доки всі не знайдуть свого лікаря і не підпишуть з ним декларацію. Це можна зробити і у липні, вересні, грудні. Головне, вибрати хорошого лікаря.

2.Якщо лікар відмовився підписувати з вами декларацію, подумайте, чи потрібний вам такий лікар. У стосунках – лікар-пацієнт - дуже важлива довіра, якщо її нема уже на початку, то навряд чи вона з’явиться пізніше. Краще пошукайте іншого лікаря. Хороші сімейні лікарі, терапевти, педіатри у Львові та області є.

3.Якщо лікар відмовляється підписувати з вами декларацію, пояснюючи відмову тим, що вже має відповідну кількість пацієнтів, а ви у цьому сумніваєтеся, можете звернутися до головного лікаря медзакладу й попросити його підтвердити чи спростувати інформацію про кількість пацієнтів, яку набрали лікарі медзакладу.

4. Якщо головний лікар відмовляється надати роз’яснення, тоді напишіть заяву на ім’я начальника міського управління охорони здоров’я або начальника департаменту охорони здоров'я області.

Ви можете поскаржитися на порушення ваших прав, зателефонувавши на гарячу лінію міста – 15-80.

5. Ви можете поділитися своїм досвідом підписання чи не підписання декларації у спеціальній формі зворотнього зв’язку МОЗ України або зателефонувавши на гарячу лінію МОЗ 0-800 -801-333.

Ще одне, що обов'язково треба знати пацієнтам: лікаря будь-коли можна змінити. Якщо підписали декларацію і зрозуміли, що то не ваш лікар, ви можете просто і легко його змінити. Шукаєте іншого, досвідченого, того, кому довіряєте, і підписуєте з ним декларацію. Як тільки вона потрапить в систему «Електронне здоров’я», попердня декларація автоматично анулюється.