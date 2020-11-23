Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні можуть збільшити кількість ліжок для інфікованих коронавірусом до 90 тис, що є майже половиною із загальної кількості. Про це Степанов заявив під час брифінгу, повідомляє «РБК-Україна».

«Ми можемо збільшити кількість ліжок майже до 90 тис. Це майже 50% всіх ліжок, які в нас є в Україні. Щоб були відведені для Covid-19», – сказав міністр.

В той же час Степанов запевнив, що наразі ситуація з кількістю ліжок для заражених коронавірусом в країні контрольована і у МОЗ є розуміння щодо збільшення кількості ліжок для хворих Covid-19.

«Ситуація повністю контрольована, від початку і до кінця. У нас є чітке розуміння щодо збільшення кількості ліжок, це розуміння втілено в нормативні акти, виділяються потрібні кошти, як на сам процес лікування, так і на забезпеченість ліжок і обладнання», – заявив він.

Станом на 21 листопада в Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з Covid-19 заповнені більш ніж на 70% вже у двох областях. В середньому по країні заповнені 52% таких ліжок.

Найбільш завантаженими є лікарні у Полтавській (73,9%) та Черкаській (70,2%) областях. У Києві зайняті 54,3% ліжок.Всього в Україні введено вже 53 445 лікарняне ліжко для Covid-19.