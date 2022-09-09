Міністерство охорони здоров'я анонсувало старт кампанії «Твоя кров може воювати. Стань донором», якою закликає громадян ставати донорами крові для військових та постраждалих цивільних. Про це йдеться у повідомленні на сайті МОЗу.

Зазначається, що в умовах воєнного стану необхідне забезпечення донорською кров’ю та її компонентами. Щодня потрібна кров для українських військових і для цивільних громадян, які страждають через обстріли держави-терориста Росії.

«Наразі важливо збільшувати запаси безпечної і якісної донорської крові, яка допомагає не тільки рятувати життя військових, а й проводити планові операції в тилу, приймати пологи, здійснювати трансплантації», – йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, щоб стати донором необхідно звернутися до центру крові у своєму місті або записатися телефоном у базу донорів у центрах крові свого міста. Всі медичні заклади, які роблять запаси крові, мають власну базу донорів і за потреби крові зв’язуються з ними.

Перелік центрів крові – за посиланням.

Також є можливість записатися онлайн в реєстр донорів. Кожен, хто бажає здати кров, може зареєструватися тут.

Міністерство охорони здоров'я також нагадало, що донором може стати кожен українець віком від 18 років. Серед обов’язкових вимог: маса тіла не менше ніж 50 кг і відсутність протипоказань до донорства. Про протипоказання детально можна прочитати тут.