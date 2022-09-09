МОЗ закликало українців здавати кров на потреби військових
«Твоя кров може воювати. Стань донором»
Міністерство охорони здоров'я анонсувало старт кампанії «Твоя кров може воювати. Стань донором», якою закликає громадян ставати донорами крові для військових та постраждалих цивільних. Про це йдеться у повідомленні на сайті МОЗу.
Зазначається, що в умовах воєнного стану необхідне забезпечення донорською кров’ю та її компонентами. Щодня потрібна кров для українських військових і для цивільних громадян, які страждають через обстріли держави-терориста Росії.
«Наразі важливо збільшувати запаси безпечної і якісної донорської крові, яка допомагає не тільки рятувати життя військових, а й проводити планові операції в тилу, приймати пологи, здійснювати трансплантації», – йдеться у повідомленні.
У відомстві нагадали, щоб стати донором необхідно звернутися до центру крові у своєму місті або записатися телефоном у базу донорів у центрах крові свого міста. Всі медичні заклади, які роблять запаси крові, мають власну базу донорів і за потреби крові зв’язуються з ними.
Перелік центрів крові – за посиланням.
Також є можливість записатися онлайн в реєстр донорів. Кожен, хто бажає здати кров, може зареєструватися тут.
Міністерство охорони здоров'я також нагадало, що донором може стати кожен українець віком від 18 років. Серед обов’язкових вимог: маса тіла не менше ніж 50 кг і відсутність протипоказань до донорства. Про протипоказання детально можна прочитати тут.