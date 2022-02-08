Міністерство охорони здоров’я закликало українців дотримуватись всіх протиепідемічних правил через ризик захворіти одночасно на Covid-19 та грип. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 8 лютого.

За його словами, наразі в Україні триває дуже високий рівень інтенсивності епідпроцесу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Саме тому потрібно дотримуватись всіх протиепідемічних правил, адже ризик захворіти на Covid-19, грип чи будь-які інші віруси респіраторної групи інфекцій залишається високим.

Окремо Ляшко наголосив на тому, що є ризик одночасно захворіти на Covid-19 і на грип. Обидва збудники можуть призвести до появи пневмонії, дихальної недостатності та мати тривалі наслідки для вашого здоров’я. Ляшко розповів, що за минулий тиждень на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли більше 413 тис. людей (понад 250 тис. випадків припадає на коронавірус), з яких 40% – діти віком до 17 років.

Зараз МОЗ виявляє все більше випадків інфікування вірусами грипу. Ляшко закликав українців слідкувати за своїм здоров’ям, залишатись вдома при перших симптомах вірусної інфекції та не займатись самолікуванням.

До слова, раніше Європейський центр профілактики та контролю захворювань повідомляв, що країнам ЄС загрожує одночасний сплеск захворюваності на коронавірус і грип – так звана «твіндемія». У звіті ECDC також додали, що «твіндемія» може спричинити надмірний тиск на системи охорони здоров’я, котрі й без того перенавантажені.