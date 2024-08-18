Лондонський клуб спробує дати бій чинному чемпіону Англії

У неділю, 18 серпня, у центральному матчі 1-го туру англійської Прем'єр-ліги зійдуться ФК «Челсі» та ФК «Манчестер Сіті». Поєдинок відбудеться на стадіоні «Стемфорд Брідж» у Лондоні і розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, у складі «Челсі» виступає український півзахисник Михайло Мудрик. Щобільше, для лондонців це буде дебютний офіційний матч під керівництвом нового головного тренера Енцо Марески. Цікаво, що 44-річний італієць свого часу працював асистентом Хосепа Гвардіоли, тож це буде своєрідна дуель між вчителем та учнем.

Минулого сезону «Манчестер Сіті» вчетверте поспіль став чемпіоном Англії, натомість «Челсі» фінішував на шостій сходинці турнірної таблиці АПЛ, завоювавши право виступати у Лізі конференцій (відстань між командами сягнула 28 очок). Підопічні Хосепа Гвардіоли вже встигли завоювати свій перший трофей у новому сезоні, у Суперкубку Англії здолавши непримиренного конкурента – ФК «Манчестер Юнайтед».

Надійний букмекер FAVBET беззаперечним фаворитом протистояння вважає «Ман Сіті». Коефіцієнт на їхню перемогу становить 1,95. Успіх лондонців букмекери оцінюють у 4,05. На нічию даються стільки ж (4,10).

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

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Фахівці чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,57, тоді як тотал менше 2,5 – 2,46.

Найбільше шансів забити в Манчестер Сіті мають Ерлінг Холанд (2,00) та Філ Фоден (3,00). В Челсі очікують голів від Коула Палмера (3,00) і Крістофера Нкунку (3,30). Непогані аванси відзначитись дають і Михайлу Мудрику (5,00).

Де дивитися матч між ФК «Челсі» та ФК «Манчестер Сіті»

В Україні поєдинок у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine. Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports (за наявності відповідної підписки).