Екран у пасажирів буде лише за доплату

Деякі функції сучасних електромобілів, які вміють оновлювати програмне забезпечення через інтернет, виявились платними.

Електричний седан Mercedes-Benz EQS надійшов у продаж в Німеччині, однак деякі його функції виявились платними. Зокрема, 10-градусне повертання задніх коліс можливе лише за умови доплати 489 євро, повідомляє Motor1.

Тепер стало відомо про ще одну функцію, яка буде працювати лише за умови додаткової оплати. Це можливість для пасажирів грати в простенькі відеоігри типу тетріс, судоку чи Пари. Така можливість буде при замовленні автомобіля з додатковим екраном для пасажирів. При цьому в перший рік вони гратимуть безкоштовно, а в наступний за цю можливість доведеться платити по 89 євро.

Mercedes-Benz EQS

Це тим більше дивно, що власне електричний седан Mercedes-Benz коштує недешево – більше ста тисяч євро навіть в Європі. Так, версія EQS 450 пропонується за ціною від 106 374 євро, тоді як EQS 580 4MATIC починається від 135 529 євро.