Микола Сорокач раніше працював у правоохоронних органах

Львівське комунальне підприємство «Муніципальна варта» очолив 44-річний експоліцейський, учасник бойових дій Микола Сорокач. У середу, 9 жовтня, його представив міський голова Львова Андрій Садовий на апаратній нараді, повідомила пресслужба мерії.

Новопризначений керівник зазначив, що має на меті налагодити якісну профілактичну роботу для уникнення порушень.

«Серед першочергових завдань на новій посаді – посилення патрулювання міста та контролю за дотриманням правил благоустрою. Важливо налагодити якісну інформаційно- роз’яснювальну роботу, аби не лише фіксувати правопорушення, а й запобігати їм. А також – підсилити команду якісними фаховими людьми», – зазначив Микола Сорокач.

44-річний Микола Сорокач навчався у Львівському інституті внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ за спеціальністю «правознавство». З 2001 до 2024 року працював на різних посадах, в тому числі і керівних, в оперативних службах, переважно в кримінальній поліції (карний розшук) у Львові та в області.

У 2015 та 2017 роках брав участь в антитерористичній операції. У 2022 році виконував завдання в зоні бойових дій на сході України.

Раніше обов’язки керівника ЛКП «Муніципальна варта» виконував Руслан Ахметишин. Він залишиться працювати у комунальному підприємстві на посаді керівника групи швидкого реагування.

ЛКП «Муніципальна варта» здійснює охорону міських установ, лікарень та об’єктів критичної інфраструктури. До цієї діяльності залучено близько 80% працівників. Також ЛКП займається охороною громадського порядку – патрулюванням на вулицях міста та в інших громадських місцях, зокрема, для недопущення стихійної торгівлі та дотримання правил вигулу домашніх тварин. Інспектори ЛКП, які залучені до цих рейдів, мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

На підприємстві працює 262 людини, також є понад 20 вакансій. 38 працівників мобілізовані до ЗСУ.