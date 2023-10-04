Вуличний музикант отримав легкі тілесні ушкодження

У вівторок ввечері, 3 жовтня, у центрі Львова між працівником ЛКП «Муніципальна варта» та вуличним музикантом виник конфлікт. Інцидент трапився у центрі міста на вул. Краківській. Про інцидент стало відомо із місцевих Telegram-каналів, інформацію підтвердили у поліції Львівської області.

Як розповіли ZAXID.NET у Львівській міській раді, все розпочалося, коли працівник «Муніципальної варти» робив зауваження вуличним музикантам, які виступали зі звукопідсилювальною апаратурою, що є порушенням. Вони відразу припинили виступ. Однак в цей час поруч проходив інший вуличний музикант. Він вирішив заступилися за своїх колег і вибив у муніципала з рук телефон. Після цього працівник «Муніципальної варти» намагався затримати агресивного налаштованого чоловіка, поваливши його на землю. За словами керівника ЛКП «Муніципальна варта» Руслана Ахметшина, цього чоловіка добре знають і муніципали, і поліція, адже неодноразово отримували від мешканців скарги на голосні виступи.

«Ми реагуємо відповідно до своїх повноважень: робимо зауваження та просимо зупинити виступи. Деколи навіть доводилось викликали правоохоронців і його забирали до відділення поліції. І вчора пан Володимир, будучи нетверезий, вирішив “заступитися” за інших музикантів, з якими у нашого працівника жодних суперечок не було. Чоловік футляром від скрипки замахнувся на працівника та вибив телефон з його рух, який внаслідок падіння розбився. Після цього наш працівник намагався затримати хулігана, поваливши його на землю. Чоловік вдарився та розсік брову», – розповів керівник ЛКП «Муніципальна варта» Руслан Ахметшин.

У розпорядженні редакції ZAXID.NET є повне відео інциденту. На ньому видно, як працівник «Муніципальної варти» спілкується із хлопцем та дівчиною. Поруч стоїть чоловік і щось говорить до працівника «Муніципальної варти» і за кілька секунд вибиває щось з його рук. Після чого працівник «Муніципальної варти» повалив чоловіка на землю.

На місце події муніципал викликав поліцію та швидку допомогу. Однак, за інформацією лікарні святого Пантелеймона, у травмпункт медустанови вуличний музикант звернувся самостійно.

«Чоловік надійшов до медзакладу з легкими тілесними ушкодженнями. Лікарі приймального відділення лікарні святого Пантелеймона надали потерпілому першу медичну допомогу, стан задовільний, пацієнта не госпіталізовували», – зазначили у коментарі ZAXID.NET у лікарні святого Пантелеймона.

Джерела ZAXID.NET підтвердили, що музикант перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Працівник «Муніципальної варти» надав правоохоронцям пояснення щодо конфлікту, а також і сам написав заяву у поліцію.

«Весь інцидент зафіксовано на відео. Всі відеоматеріали ми передали в поліцію», – додав Руслан Ахметшин.

У поліції Львівщини уточнили, що за фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події.