Мускатний гарбуз відрізняється від звичайного не лише формою та кольором шкірки

Мускатний гарбуз відрізняється від звичайного не лише формою та кольором шкірки. Він має більш солодкий смак, іншу структуру та зазвичай містить менше насіння, тому добре підходить для різних страв. Водночас звичайні сорти гарбуза теж мають свої переваги, зокрема можуть бути універсальнішими у використанні.

Чим мускатний гарбуз відрізняється від звичайного?

За формою мускатний гарбуз схожий на довгий товстий кабачок. Іноді плід розширюється донизу, тому стає схожим на гігантську грушу. У цій широкій частині зазвичай міститься насіння.

М’якуш мускатного гарбуза ідеально підходить для приготування десертів або для використання в інших рецептах.

Окрім цього, плід добре тримає форму при термообробці. Під час смаження або приготування на грилі аромат мускатного гарбуза стає більш насиченим.

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Яким буває звичайний гарбуз?

Звичайні гарбузи можуть суттєво відрізнятися за формою, розміром і кольором. І їхній м’якуш може бути менш солодким та більш волокнистим, ніж у мускатних сортів.

Залежно від сорту звичайний гарбуз може мати значну кількість насіння, яке теж іноді використовують у кулінарії. Плід також підходить для багатьох страв, особливо якщо вам не дуже подобається солодкуватість мускатного гарбуза.

За матеріалами Shuba та Today.