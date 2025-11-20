Смак гарбуза залежить не лише від сорту, а й від умов вирощування, поливу та підживлення

Не всі гарбузи однаково смачні, тому під час купівлі потрібно звертати увагу не лише на колір чи розмір. Існують дієві поради, як обрати справді смачний гарбуз, який не буде на смак, як варена картопля.

Як обрати смачний гарбуз?

Смак гарбуза залежить не лише від сорту, а й від умов вирощування, поливу та підживлення. Тому навіть сорт, який зазвичай дуже солодкий, може вийти нейтральним. Проте обираючи гарбуз варто звернути увагу на його шкірку – вона має бути твердою, без тріщин та плям. Колір хвостика теж має значення, якщо він сухий, це означає, що плід природно дозрів.

Також стиглий гарбуз важчий, ніж здається на вигляд, адже всередині буде щільний м’якуш.

Якщо маєте змогу, спробуйте понюхати місце зрізу, і якщо відчуєте приємний горіхово-медовий аромат, такий гарбуз потрібно купувати.

Які сорти гарбузів найсмачніші?

Мускатні гарбузи – найсолодший сорт. Їх можна запікати з корицею чи робити з них десерти. У них цукру 6-8%, тоді як в інших – лише 3-5%. До категорії мускатних горіхів належать Баттернат, Мускат Прованський, арабські мускатні сорти та інші. Тому якщо ви шукаєте гарбуз для десертів, пирогів або запікання з медом – обирайте мускатний. Великоплідні гарбузи – це традиційні сорти з помаранчевим м’якушем, нейтральним смаком та щільною структурою. До цієї категорії належать Golden Delicious, Маріна де Кіоджа та інші. Ці гарбузи менш солодкі, але краще тримають форму під час випікання, смаження. Вони чудово підійдуть для каш, солоних пирогів, крем-супів, запіканок. Хоккайдо – невеликий гарбуз, з яскраво-помаранчевою шкіркою, яку можна їсти. Швидко став популярним через свій виражений горіховий присмак, щільну текстуру та ароматний посмак. Багато кулінарів радять поєднувати його з сиром із пліснявою, вершками чи картоплею.

За матеріалами ТСН та TreskaBlog.