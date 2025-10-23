Для зберігання найкраще підходять плоди великого або середнього розміру

Восени розпочинається справжній сезон гарбузів – частину використовують для приготування страв, а решту готують до тривалого зберігання. Ukr.Media розповідає, як правильно зберігати гарбузи.

Як підготувати гарбуз до зберігання?

Для зберігання найкраще підходять плоди великого або середнього розміру. Важливо відбирати гарбузи без значних пошкоджень. Після збору врожаю гарбузи потрібно залишити у приміщенні де температура повітря становить 25-28°C, а вологість тримається на рівні 85%. У подібних умовах гарбузи дозріють, а їх шкірка стане більш щільною.

Якщо на поверхні гарбузів є невеликі пошкодження, їх варто обробити 3% розчином марганцівки. Це виключить ризик загнивання плодів.

Де і як зберігати гарбузи?

Після закінчення семи днів перекладіть гарбуз на постійне місце зберігання. Кращими умовами вважаються температура від 4 до 9°C та вологість 70%. Якщо у вас є льох або комора, то помістіть урожай туди. Відповідним місцем для зберігання гарбузів у квартирі є лоджія.

Складати гарбузи потрібно на невеликій відстані один від одного, а під них слід покласти зроблену із соломи підстилку.