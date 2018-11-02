Мустафа Найєм заявив про створення нового суспільно-політичного руху

Мустафа Найєм нині є народним депутатом від БПП

Народний депутат Мустафа Найєм разом із соратниками створює суспільно-політичний рух, який перед парламентськими виборами переформатують у партію для участі в парламентській кампанії, пише LB.ua .

«Я ніколи, більше ніколи не говоритиму виборцям, обіцяю, що у мене немає можливості щось реалізувати. Якщо у мене не буде можливості, я не піду в політику. Я хочу бути з фракцією, в якій я впливаю, в якій є група моїх однодумців, і ми чогось конкретно добиваємося, впливаємо на політику і на процеси. А це – посади, це фракція і кількість депутатів. Ми наразі робимо усе, щоб це сталося», – зазначив Найєм.

«Для початку ми створюємо рух. Я дуже відповідально до цього ставлюся, думаю, що мої колеги теж. І ми дуже сильно глибоко просунулися в розумінні того, як це повинно робитися. Я заздрю сам собі, тому що ми знаходимося в періоді стартапу. Ніхто ніколи у цій країні не робив те, що робимо ми», – додав також він.

І цей рух, за словами Найєма, має забезпечити проходження команди Найєма і побратимів у Верховну Раду.

Нагадаємо, Мустафа Найєм тривалий час працював журналістом, але в липні 2013 року під час навчання в Стенфорді та після спілкування з американським філософом, політологом і політичним економістом Френсісом Фукуямою про досвід країн з перехідною демократією, вирішив зайнятися політичною діяльністю та розпочати політичну кар'єру.

У вересні 2014 року оголосив про участь у позачергових парламентських виборах і завершив журналістську кар'єру, займав 20 місце у виборчому списку партії Блок Петра Порошенка «Солідарність». Пройшовши до Верховної Ради, став заступником голови фракції «Блоку Петра Порошенка» і членом Комітету з питань європейської інтеграції.