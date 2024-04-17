Автором ікони-копії образу Христа Боремельського є кременчанин Федір Лісникевич

Музейники Тернопільщини встановили автора занедбаної ікони 1779 року. Образ знайшли в 2013 році в смітті на горищі храму в Дубні, але авторство ікони вдалося з’ясувати лише зараз. За словами дослідників автором ікони-копії образу Христа Боремельського є відомий художник з Кременця Федір Лісникевич.

Ікону 1779 року віднайшли на Рівненщині. Її віднайшли на горищі храму в Дубні у 2013 році, де вона перебувала в смітті і була занедбана, написав директор Кременецького краєзнавчого музею Андрій Левчук.

Спеціалісти досліджували образ і підтвердили, що автором є відомий маляр з Кременця Федір Лісникевич. Ікона є копією образу Христа Боремельського 17 століття, повідомили в «Суспільне. Тернопіль».

«За дослідженнями іконографії Кременця була інформація, що в 1671 році Кременецький іконописець Божент на замовлення священника з Боремеля написав ікону Христа Боремельського. Два роки вона перебувала в будинку священника і перед Великоднем почала мироточити. Перед Першою світовою війною, коли храми перебували під царським урядом, ця ікона пропала. В 1778 році вже кременецький маляр Федір Лісникевич написав ще одну ікону. Схоже, це точна копія, бо до мене про цю ікону в Дубні ніхто не знав», – зазначив директор Кременецького краєзнавчого музею Андрій Левчук.

Ікону Федіра Лісникевича зараз зберігають у Свято-Іллівській церкві Православної церкви України в Дубні. Кременецькі музейники наразі планують провести виставку образа в рідному місті автора.

«Ми зараз налагоджуємо тісну співпрацю з музеєм Волинської ікони, далі плануємо співпрацювати з Волинським краєзнавчим музеєм. Розпочаті перемови з духовенством, щодо можливої виставки цієї ікони в Кременці», – повідомив Андрій Левчук.