у Львові анонсували музичні вечори

У самому серці старовинного Львова, в стінах Музею історії релігії, відбудеться серія вишуканих музичних вечорів, які об’єднають велич класики, емоції кіномузики та чарівну атмосферу живого виконання при світлі свічок. Три події, три особливі вечори – справжній подарунок для поціновувачів високого мистецтва, повідомили організатори Zahid concert agency.

31 травня, 19:00 – «Музика Йоганна Себастьяна Баха при свічках»

У цей вечір звучатиме безсмертна та геніальна органна музика Йоганна Себастьяна Баха у виконанні заслуженої артистки України, органістки Олени Мацелюх. В атмосфері барокової епохи, під мерехтіння свічок, глядачі поринуть у глибину й велич геніального німецького композитора. Ведуча вечора – Катерина Назар – відкриє маловідомі сторінки з життя Баха та його музичної спадщини.

Квитки доступні онлайн на soldout.ua та в касі Львівської національної філармонії.

1 червня, 17:00 – «Музика до кінофільмів. Орган, фортепіано, вокал»

У другий день – справжня кіномагія у концертному форматі. Прозвучать найвідоміші саундтреки з фільмів «Привид опери», «Титанік», «Гра престолів», «Інтерстеллар», «007: Координати Скайфолл» та інших. Орган (Олена Мацелюх), фортепіано (Ольга Стрілецька), вокал (Маріанна Лаба), флейта Пана (Ігор Мацелюх) – унікальний склад, що передасть емоції великого екрана через живе звучання. Ведуча вечора – Катерина Назар.

Квитки доступні онлайн на soldout.ua та в касі Львівської національної філармонії.

1 червня, 19:30 – «Антоніо Вівальді. Пори року при свічках»

Не менш захопливим буде візуально-музичне дійство – всесвітньо відомий цикл Вівальді «Пори року» прозвучить у живому виконанні скрипальки Марти Гереги та знаної органістки Олени Мацелюх.

Улюблена музика Вівальді прозвучить разом із художнім перформансом наживо від Ольги Куц. Така синергія музики, світла і кольору створить багатовимірне естетичне переживання. Ведуча вечора – Катерина Назар.

«Запрошуємо вас на вечори, де музика оживає у свічковому світлі, а кожна нота – це крок у світ емоцій, краси та натхнення. Окрім чудової музики на усіх гостей також чекатиме келих ігристого та солодкий подарунок. До зустрічі!» – запрошують на подію організатори.

Квитки доступні онлайн на soldout.ua та в касі Львівської національної філармонії.

Локація всіх подій: Музей історії релігії, вул. Музейна, 1, Львів.