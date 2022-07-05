Донька Святослава Вакарчука народилася ще 21 червня

У лідера гурту «Океан Ельзи» Святослава Вакарчука народилася друга дитина – донька Соломія. Дівчинка народилася ще два тижні тому, однак про її народження повідомили лише 5 липня.

Про народження доньки Святослава Вакарчука Соломії повідомила прес-служба гурту «Океан Ельзи». Дівчинка народилася 21 червня.

«21 червня у Святослава Вакарчука народилась донечка. Дівчинку назвали Соломією. Ім'я, що обрали батьки дитини, означає "мир". Тато і мама Соломії та Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію», – ідеться в повідомленні.

Донька стала другою дитиною у сім’ї Святослава Вакарчука. Торік 19 червня у співака народився син, якого назвали на честь батька співака Івана Вакарчука.

Святослав Вакарчук офіційно не розголошує імені матері своїх дітей. Відомо, що її звати Євгенія, вона на сім років молодша за Святослава Вакарчука, працює в команді гурту «Океан Ельзи».

Зазначимо, що більше 20 років Святослав Вакарчук був разом з Лялею Фонарьовою, спільних дітей у них не було. 12 червня 2021 року пара оголосила про розлучення.