Святослав Вакарчук та Ляля Фонарьова були разом понад 20 років

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною Лялею Фонарьовою. Разом вони були понад 20 років.

Про розлучення співак повідомив на своїй сторінці в Instagram. Він додав, що утримається від додаткових коментарів про розлучення.

«Я дуже рідко пишу про особисте, але цей допис саме такий. Сталося так, що після більш ніж 20 років щасливого і насиченого радістю життя, наші з Лялею дороги розійшлися. Причини цього залишаються нашою з Лялею особистою справою. Ляля і я завжди були, є і будемо близькими людьми. Я безмежно вдячний їй за понад двадцять років, що ми пройшли разом. За любов, за мудрість, за опору. Вдячний за нашу доньку Діану. Вдячний за все», – написав Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук не охоче афішував своє особисте життя, однак відомо, що з Лялею Фонарьовою вони познайомилися в студентські роки. Вона тоді була заміжня й виховувала доньку Діану. В цивільному шлюбі пара прожила 15 років, а у 2015 році вони офіційно одружились.

Ляля Фонарьова за освітою стилістска. Вона працювала іміджмейкеркою групи «Океан Ельзи» та ще низки українських артистів.