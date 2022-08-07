МВС назвало суму виплат від росіян диверсантам і навідникам
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За 164 днів повномасштабного вторгнення Росії правоохоронці затримали понад 1600 людей, які, ймовірно, причетні до диверсійної діяльності, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.
«Вступають у співпрацю з росіянами наші громадяни за якихось там 5-10 тисяч гривень. За ці гроші вони надають їм інформацію про розташування військових об’єктів, блокпостів, інформують про місця прильоту ракет. Зрада держави за 300 доларів – це майже як за 30 срібняків. І перспектива провести найближчі 15 років у тісній камері», – сказав він в ефірі національного телемарафону в неділю, 7 серпня, повідомила «Українська правда».
Водночас Єнін зазначив, що діяльність поліції та СБУ щодо викриття таких осіб є досить ефективною.
До слова, наприкінці травня у Національній поліції повідомляли про затримання 779 осіб за підозрою у диверсійній діяльності. Однак лише за червень таких затримали близько 30.