Євгеній Єнін каже, що українці продаються росіянам «за 30 срібняків»

За 164 днів повномасштабного вторгнення Росії правоохоронці затримали понад 1600 людей, які, ймовірно, причетні до диверсійної діяльності, заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін.

«Вступають у співпрацю з росіянами наші громадяни за якихось там 5-10 тисяч гривень. За ці гроші вони надають їм інформацію про розташування військових об’єктів, блокпостів, інформують про місця прильоту ракет. Зрада держави за 300 доларів – це майже як за 30 срібняків. І перспектива провести найближчі 15 років у тісній камері», – сказав він в ефірі національного телемарафону в неділю, 7 серпня, повідомила «Українська правда».

Водночас Єнін зазначив, що діяльність поліції та СБУ щодо викриття таких осіб є досить ефективною.

До слова, наприкінці травня у Національній поліції повідомляли про затримання 779 осіб за підозрою у диверсійній діяльності. Однак лише за червень таких затримали близько 30.