МВС запустить біометричний контроль на кордоні з РФ ще до нового року

СуспільствоРоман Ганкевич, 24 грудня10003

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МВС запустить біометричний контроль на кордоні з РФ ще до нового року
фото ДПСУ
Біометричний контроль на кордоні з РФ почнуть до нового року

У кількох місцях перетину кордону між Україною та Росією з 27 грудня розпочнуть біометричний контроль. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

«Для інформації потенційним порушникам державного кордону між РФ та Україною. З 27 грудня 2017 року введуть у дію мобільні комплекси біометричного контролю в місцях ймовірного нелегального перетину кордону правопорушниками і контрабандистами», - написав він.

Як відомо, на початку вересня Петро Порошенко заявив, що 1 січня 2018 року в Україні має запрацювати система фіксації біометричних даних на пунктах пропуску через державний кордон. Громадяни країн, які становлять ризики для України, мають перетинати кордон за біометричними паспортами або ж у них братимуть біометричні дані на кордоні.

Того ж дня Порошенко підписав рішення РНБО про посилення контролю за в’їздом та виїздом з України.

З 1 січня 2018 року уряд має запустити систему біометричної верифікації та ідентифікації осіб на кордоні та забезпечити ресурси для фіксації біометричних даних там же.

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