Влада німецького міста Мюнхен виступила з пропозицією прийняти мігрантів, які перебувають на білорусько-польському кордоні, повідомив польський телеканал Polsat.

«Ми більше не можемо дивитися на те, як люди залишаються на кордоні ЄС без перспектив і в невизначеності», – наводить телеканал витяг з повідомлення для преси, яке опублікувала міська влада Мюнхена.

«Для столиці Баварії порятунок людських життів має найвищий пріоритет. У зв'язку з цим, ми вкотре пропонуємо швидко і без зайвої бюрократії прийняти людей, які застрягли на кордоні, в Мюнхені і на місці забезпечити їм доступ до відповідних процедур, що стосуються отримання притулку», – йдеться в повідомленні влади Мюнхена.

Влада Мюнхена вважає, що мігрантів можна було б прийняти в рамках як регіональних, так і державних програм.

«Можливий прийом цих людей для проведення процедур, пов'язаних з отриманням притулку в Німеччині, проте Мюнхен не має у своєму розпорядженні для цього відповідної правової основи, тому в цьому випадку необхідно переправити мігрантів до столиці Баварії за сприяння вищої влади», – наголошується в заяві.

Нагадаємо, що ситуація на кордоні Білорусі й Польщі ускладнилася минулого понеділка, коли до кордону з Польщею з білоруського боку підійшли кілька тисяч мігрантів із країн Близького Сходу, які бажають перебратися до ЄС. Польські офіційні особи назвали те, що відбувається, найскладнішим моментом з початку кризи на кордоні.

Польща, Литва і Латвія останніми місяцями фіксують посилений потік нелегальних мігрантів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію ЄС. У Євросоюзі звинувачують Білорусь у тому, що саме вона створила хаос поблизу кордонів ЄС, оскільки не пускає назад нелегальних мігрантів із країн Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до Євросоюзу, але одержують відмову.

Євросоюз разом з постраждалими країнами називають мігрантську кризу «гібридною агресією» Білорусі. Водночас варто наголосити, що криза почалася після того, як європейські країни запровадили санкції проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.