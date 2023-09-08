Оперна співачка з Китаю в розбомбленому Росією драмтеатрі Маріуполя

У тимчасово окупований Маріуполь незаконно прибула група китайських блогерів. Українське МЗС у відповідь ініціює заборону на в’їзд до України «для всіх гастролерів з Китаю». Про це 8 вересня повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Напередодні, 7 вересня, російські ЗМІ опублікували відео, на якому у захопленому Маріуполі, одна із блогерок, яку пропагандисти назвали «оперною співачкою з Китаю», виконує радянську пісню «Катюша» у зруйнованій будівлі драмтеатру, по якій окупанти завдали авіаудару в березні 2022 року.

Українське МЗС 8 вересня, коментуючи візит китайців на окуповані території, заявило, що їхній приїзд є незаконним і відомство ініціює заборону в‘їзду до України для всіх китайських «гастролерів».

«За наявною інформацією, до тимчасово окупованого міста [Маріуполя] прибула група китайських блогерів. Їхній приїзд є незаконним. Він грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями.… МЗС України ініціює заборону в‘їзду до України для всіх китайських "гастролерів"»,

Ніколенко наголосив, що Україна поважає територіальну цілісність Китаю і очікує від китайської сторони пояснень мети перебування китайських громадян в Маріуполі, а також шляху їхнього потрапляння до тимчасово окупованого українського міста.

Російські окупаційні війська скинули бомбу на Драмтеатр Маріуполя у березні 2022 року, тоді у будівлі переховувалися сотні мирних жителів, серед яких багато дітей. Через постійні обстріли, дістатися до будівлі театру і врятувати вцілілих під завалами було неможливо. Згодом російські війська закрили руїни зруйнованого російськими авіаційними бомбами драмтеатру в Маріуполі високими парканами. У серпні 2022 року окупанти заявили про проведення реконструкції будівлі.