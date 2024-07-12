У МЗС РФ анонсували руйнування дамб Київської ГЕС і Канівського водосховища

Міністерство закордонних справ України прокоментувало російські звинувачення у нібито підготовці українцями підриву дамб Київської ГЕС та Канівського водосховища з метою висловлення звинувачень на адресу Росії. З відповідним коментарем українське зовнішньополітичне відомство виступило у пятницю, 12 липня.

В МЗС зазначили, що жодної реалістичної мети чи мотиву для України руйнувати власну інфраструктуру чи створювати загрози для власного населення не може бути. А щодо нібито «покладання провини на Росію» там заявили, що Москва через власні воєнні злочини «чудово справляється з цим завданням».

«Єдиною причиною загроз для цивільних людей і руйнувань критичної інфраструктури в Україні є російська агресія. У разі втілення Москвою будь-яких злочинних намірів щодо дамб Київської ГЕС, Канівського водосховища чи іншої інфраструктури відповідальність за такі дії нестиме виключно держава-агресор», – йдеться у коментарі міністерства.

За словами дипломатів, справжньою метою цих заяв є намагання Росії залякати українське суспільство та ввести в оману міжнародну спільноту.

«Росія вже багато разів демонструвала таку стратегію: звинувачувати інших у тому, що вчиняє чи планує вчинити сама. Чергові російські фантазії на тему дніпровських дамб – це привід для міжнародної спільноти ще уважніше слідкувати за діями Росії», – йдеться в коментарі МЗС.

У відомстві нагадали, що росіяни вже вчинили найбільший техногенний злочин у Європі за останні десятиліття – підірвали Каховську ГЕС. Після цього Москва так само звинувачувала Київ, попри факти.

Зазначимо, що раніше сьогодні речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Україна нібито планує зруйнувати дамби Київської гідроелектростанції та Канівського водосховища і звинуватити в цьому росіян.

Вона також заявила, що греблю Каховської ГЕС було зруйновано внаслідок «безперервних обстрілів ЗСУ» влітку 2023 року.

Варто зазначити, що аналогічні заяви-анонси звучали раніше перед російськими обстрілами Запорізької АЕС та підривом росіянами Каховської ГЕС.