МЗС України «працевлаштувало» кота

Котові вже зробили Twitter-акаунт

У Міністерстві закордонних справ України житиме кіт на ім'я Амбассадор. Про це в Twitter повідомив директор політичного департаменту МЗС Олексій Макеєв.

Щойно призначено нового Посла ?? і він уже на посту в @MFA_Ukraine. Знайомтеся- Амбассадор. Він буде #Представляти українськокотячі інтереси на міжнародній арені, #Захищати від русощурів та #Сприяти виходу українського молока на світові ринки. Бєз-воз-мєз-дно! #КотікавВамВлєнту pic.twitter.com/ghyBUigqXO — Oleksii Makeiev ?? (@Makeiev) December 26, 2017

«Щойно призначено нового посла і він уже на посту. Знайомтеся - Амбассадор. Він буде представляти українсько-котячі інтереси на міжнародній арені, захищати від русощурів та сприяти виходу українського молока на світові ринки. Бєз-воз-мєз-дно! (українською: безоплатно або даром – ред.)», – написав Макеєв.

Згодом Амбасадор отримав власний Twitter-акаунт. Обліковий запис кота у соцмережі з’явився у вівторок, і там вже є перший запис.

Конкурс пройшов, призначення підписано! Добре, що Держсекретарем працює Заяць @ZayatsAz - ми з ним однієї крові, порозумілися швидко. Тож маю перепустку і доступ до підвалу і даху. Приступаю! https://t.co/QrMOIxEZxY — Ambassador (@AmbassadorZCat) December 27, 2017

«Конкурс пройшов, призначення підписано! Добре, що держсекретарем працює Заяць - ми з ним однієї крові, порозумілися швидко. Тож маю перепустку і доступ до підвалу і даху. Приступаю!», – йдеться у повідомленні.

При цьому в МЗС України заявили, що не знають, хто створив цей акаунт.

До слова, цьогоріч у березні до Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка обрали «музейного» кота. Новий «працівник» установи – рудої масті, кличуть його Мурликою.