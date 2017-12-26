МЗС України «працевлаштувало» кота

У Міністерстві закордонних справ України житиме кіт на ім'я Амбассадор. Про це в Twitter повідомив директор політичного департаменту МЗС Олексій Макеєв.
Щойно призначено нового Посла ?? і він уже на посту в @MFA_Ukraine. Знайомтеся- Амбассадор. Він буде #Представляти українськокотячі інтереси на міжнародній арені, #Захищати від русощурів та #Сприяти виходу українського молока на світові ринки. Бєз-воз-мєз-дно! #КотікавВамВлєнту pic.twitter.com/ghyBUigqXO— Oleksii Makeiev ?? (@Makeiev) December 26, 2017
«Щойно призначено нового посла і він уже на посту. Знайомтеся - Амбассадор. Він буде представляти українсько-котячі інтереси на міжнародній арені, захищати від русощурів та сприяти виходу українського молока на світові ринки. Бєз-воз-мєз-дно! (українською: безоплатно або даром – ред.)», – написав Макеєв.
Згодом Амбасадор отримав власний Twitter-акаунт. Обліковий запис кота у соцмережі з’явився у вівторок, і там вже є перший запис.
Конкурс пройшов, призначення підписано! Добре, що Держсекретарем працює Заяць @ZayatsAz - ми з ним однієї крові, порозумілися швидко. Тож маю перепустку і доступ до підвалу і даху. Приступаю! https://t.co/QrMOIxEZxY— Ambassador (@AmbassadorZCat) December 27, 2017
«Конкурс пройшов, призначення підписано! Добре, що держсекретарем працює Заяць - ми з ним однієї крові, порозумілися швидко. Тож маю перепустку і доступ до підвалу і даху. Приступаю!», – йдеться у повідомленні.
При цьому в МЗС України заявили, що не знають, хто створив цей акаунт.
До слова, цьогоріч у березні до Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка обрали «музейного» кота. Новий «працівник» установи – рудої масті, кличуть його Мурликою.
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер: