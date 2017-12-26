МЗС України «працевлаштувало» кота

СуспільствоКатерина Чурилова, 27 грудня17223

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МЗС України «працевлаштувало» кота
фото Павла Клімкіна
Котові вже зробили Twitter-акаунт

У Міністерстві закордонних справ України житиме кіт на ім'я Амбассадор. Про це в Twitter повідомив директор політичного департаменту МЗС Олексій Макеєв.

«Щойно призначено нового посла і він уже на посту. Знайомтеся - Амбассадор. Він буде представляти українсько-котячі інтереси на міжнародній арені, захищати від русощурів та сприяти виходу українського молока на світові ринки. Бєз-воз-мєз-дно! (українською: безоплатно або даром – ред.)», – написав Макеєв.

Згодом Амбасадор отримав власний Twitter-акаунт. Обліковий запис кота у соцмережі з’явився у вівторок, і там вже є перший запис.

«Конкурс пройшов, призначення підписано! Добре, що держсекретарем працює Заяць - ми з ним однієї крові, порозумілися швидко. Тож маю перепустку і доступ до підвалу і даху. Приступаю!», – йдеться у повідомленні.

При цьому в МЗС України заявили, що не знають, хто створив цей акаунт.

До слова, цьогоріч у березні до Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка обрали «музейного» кота. Новий «працівник» установи – рудої масті, кличуть його Мурликою.

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