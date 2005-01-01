В МЗС України не знають, хто створив Twitter-акаунт їхньому коту Амбассадору

У міністерстві закордонних справ України підтвердили, що в їхній будівлі в Києві оселився кіт Амбассадор, однак акаунт у соціальній мережі для нього не створювали.

«Кіт став несподіванкою», – так появу Амбассадора описала заступниця начальника управління інформації МЗС України Олена Ващенко.

Як розповіла вона в коментарі BBC, кіт прийшов до міністерства 21 грудня - напередодні Дня дипломатії. Міністр Павло Клімкін тоді написав про Амбассадора у Twitter: «Або на конкурс на посаду прийшов, або за годину (міністерку закордонних справ Канади) Христю Фріланд зустрічатиме».

Світлину з котом, що спить на стільці в міністерстві, 26 грудня запостив у Twitter політичний директор МЗС Олексій Макеєв. Дипломат повідомив, що кіт Амбассадор «буде представляти українськокотячі інтереси на міжнародній арені, захищати від русощурів та сприяти виходу українського молока на світові ринки».

27 грудня в кота з'явився власний акаунт у Twitter. За лічені години, на нього підписалися понад сотню користувачів. При цьому у міністерстві журналістам сказали, що не створювали сторінку для кота.

У міністерстві додали, що кота годують і дозволяють йому виходити на вулицю, але мишей він поки що не приносив. У дипвідомстві також повідомили, що готові переймати досвід британських колег, які також «працевлаштували» в своє МЗС кота на ім’я Ларрі. До слова, у Великобританії МЗС створило своєму котові Twitter-акаунт. До слова, також Twitter-акаунт з’явився і в урядової кицьки Нової Зеландії на ім’я Педдлс, однак досі невідомо, хто його створив.