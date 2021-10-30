МЗС спростувало заяви про нібито «дискримінацію» поляків в Україні

В МЗС України заявили, що «категорично відкидають» твердження заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про нібито «дискримінацію» поляків в Україні. Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка.

«Використання подібних тверджень відносно становища польської спільноти в Україні є щонайменше некоректним. Воно вводить в оману наші суспільства, не відбиває реальний стан дружніх і партнерських відносин України та Польщі», – заявив він.

У МЗС України також висловили здивування що ця заява пролунала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини в Польщі й польської меншини в Україні.

«Комісія підтвердила взаєморозуміння та обопільну відкритість до конструктивного діалогу», — переконує Ніколенко.

Представник українського МЗС закликав польську сторону «утримуватися від політичних оцінок, які дисонують з реальними намірами й кроками сторін задля зміцнення партнерства України та Польщі у різних сферах».

Як інформував ZAXID.NET, заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що поляки в Україні зазнають дискримінації щодо свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова.