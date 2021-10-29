Шимон Шинковський вель Сенк заявив про дискримінацію поляків в Україні

Держсекретар міністерства закордонних справ Польщі Шимон Шинковський вель Сенк (Szymon Szynkowski vel Sęk) заявив про дискримінації поляків в Україні.

Як інформує Gazeta Prawna, у четвер, 28 жовтня, у Варшаві відбулось засідання сеймової комісії у справах зв’язків з поляками закордоном. Під час засідання Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що «становище поляків в Україні змінюється на гірше через об’єктивні та суб’єктивні чинники».

До об’єктивних чинників урядовець зарахував соціально-економічна ситуація, яка спонукає людей польського походження в Україні емігрувати.

«Польські громади в Україні тануть з загрозливою швидкістю, особливо меншає молоді», – каже Шинковський вель Сенк. За його словами, багато з цих молодих людей їдуть до Польщі, де отримують Карту поляка, яка дає їм доступ до навчання та спонукає їх подавати документи на польське громадянство. Другою причиною, за його словами, це висока смертність від коронавірусу.

Суб’єктивними чинниками, на думку урядовця, є «невигідний для поляків закон про мову, уславлення людей, пов’язаних з геноцидом поляків у 1943-44 роках, призупинення ексгумації. польських жертв».

Також Шинковський вель Сенк вважає, що на поляків в Україні впливає «відсутність врегульованих відносин між державою та Римо-Католицькою Церквою в Україні, адже люди польського походження в основному сповідують цю віру». Що мається на увазі під поняттям «врегулювання відносин між Церквою та державою урядовець не пояснив.

«Не буде перебільшенням сказати, що поляки в Україні дискриміновані щодо свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова», – наголосив Шинковський вель Сенк, додавши, що всі ці теми обговорюються на зустрічах з колегами з українського МЗС.

Уповноважений уряду з питань польської діаспори та поляків за кордоном Ян Дзедзічак заявив, що Польща у відносинах з меншиною в Україні стала «жертвою її успіху». Йдеться про те, що Польща настільки приваблива для українців польського походження, що вони виїжджають з України у Польщу і осідають там назавжди. Мінусом цього явища є те, що польська еліта в Україні нині – це люди з середнім віком 60-70 років.

Дзедзічак додав, що нині найбільшим центром польськості в Україні є Житомирщина, хоча ці землі не належали до Другої Речі Посполитої. Проте наразі там проживає більше поляків, ніж, наприклад, у Львові.