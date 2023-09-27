У квітні 2022 року Росію виключили з цього правозахисного органу ООН

Міністерство закордонних справ України прокоментувало інформацію про намагання Росії повернутися до складу Ради ООН з прав людини. У відомстві вважають, що РФ не може повернутися туди, поки не понесе відповідальність за свої злочини, заявив речник дипломатичного відомства Олег Ніколенко у середу, 27 вересня.

«Таким кроком Росія намагається довести, що вона може продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності», – зазначив він.

Речник МЗС нагадав, що торік РФ виключили з Ради у відповідь на повномасштабне вторгнення до України. Він додав, що позиція України чітка: Росія не має отримати права повернутися до одного з ключових органів ООН, допоки не понесе відповідальність за всі злочини.

«Місце російських воєнних злочинців на лавах трибуналу, а не в Раді ООН з прав людини», – наголосив Ніколенко.

Зазначимо, що напередодні низка ЗМІ повідомили, що російські дипломати домагаються переобрання своєї країни в Раду ООН з прав людини на новий трирічний термін.

Рада ООН з прав людини розташовується в Женеві й складається з 47 членів, кожен з яких обирається на трирічний термін. У квітні 2022 року Росію виключили з цього правозахисного органу ООН. За виключення Росії проголосували 93 члени Генеральної асамблеї ООН, ще 24 були проти цього, а 58 утрималися. У втраті членства Москва звинувачує «Сполучені Штати та їхніх союзників», пише «Громадське».

Тепер Росія хоче відновити членство на виборах, які відбудуться 10 жовтня. Вона змагатиметься з Албанією та Болгарією за два місця в Раді, які зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи. У голосуванні візьмуть участь усі 193 члени Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Дипломати заявили, що Росія веде агресивну кампанію, пропонуючи малим країнам зерно та зброю в обмін на їхні голоси. Отже, цілком можливо, що Росія зможе повернутися до Ради ООН з прав людини, зазначає BBC.