Постпред РФ спробував зірвати виступ Зеленського в ООН

Постійний представник Росії при ООН Васілій Нєбєнзя спробував заблокувати виступ президента України Володимира Зеленського на початку засідання Ради безпеки. Про це пише «Європейська правда».

Перед засіданням Нєбєнзя обурився тим, що Зеленський – президент України, яка цього року не входить до складу непостійних членів Ради безпеки – виступатиме другим після генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, який головує в Радбезі, пояснив, що порядок виступів був давно погоджений і не викликав заперечень учасників перед засіданням.

«Албанське головування хоче запевнити російських колег, що це не спецоперація, а продовження тривалої й усталеної практики, яка повністю відповідає положенням ООН», – сказав Рама.

Нєбензя у відповідь сказав, що дозвіл Рами на виступ Зеленського «заплямує албанське президентство».

Відповідаючи на цю заяву, Еді Рама був лаконічним: «Зупиніть війну, і Зеленський не виступатиме».

Нагадаємо, під час свого виступу на засіданні Ради безпеки ООН, президент України Володимир Зеленський закликав до реформи Радбезу і перелічив необхідні для цього кроки.