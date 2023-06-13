МЗС за підтримки однієї з найбільших криптовалютних бірж Європи WhiteBIT запустили чат-бот для допомоги українцям по всьому світу.

Як працює новий чат-бот

Чат-бот одночасно може обслуговувати кількох користувачів та надавати консультацію щодо найбільш поширених запитань:

правил в'їзду до іноземної країни,

оформлення тимчасового захисту, соціального забезпечення,

повернення в Україну,

консульських послуг.

Його використання полегшує процес отримання необхідної інформації громадянами України, які через війну вимушено виїхали до інших країн та суттєво збільшує масштаби й можливості отримання допомоги. Тепер знайти потрібну інформацію стане простіше, швидше та зручніше.

«Враховуючи велику кількість наших громадян, які потребують допомоги МЗС за кордоном, чат-бот є важливою ініціативою, яка допоможе оптимізувати процеси та надавати нашим громадянам необхідну інформацію в кілька кліків. Ми розпочали співпрацю з WhiteBIT ще минулого року, на початку повномасштабного вторгнення Росії, і втілили низку важливих проектів для наших громадян. Ця підтримка виявилася вкрай своєчасною на тлі безпрецедентного виїзду українців за кордон внаслідок російської агресії», — зазначили в МЗС.

Запуск чат-боту прокоментували і в компанії WhiteBIT.

«Підтримка України та українців, де б вони не перебували, є одним із пріоритетів WhiteBIT. Ми раді, що наша співпраця з МЗС дозволила українцям отримати системну, комплексну та кваліфіковану допомогу, що сприяла розв'язанню конкретних проблем, з якими вони стикалися, по всьому світу. Запуск чат-бота суттєво розширює можливості та значно спрощує саму процедуру отримання необхідної інформації нашими громадянами», — розповів СЕО WhiteBIT Володимир Носов.

Чат-бот доповнить діяльність call-центру

Call-центр розпочав роботу в червні 2022 року. За цей час вдалось опрацювати близько 15 тисяч дзвінків. Тепер же ці показники доповнить діяльність чат-боту.

Варто зазначити, що криптобіржа WhiteBIT забезпечила ресурсну підтримку цілодобової діяльності call-центру, комплексну організаційну підтримку та допомогу для консульської служби України, а МЗС – спеціальне навчання операторів, які працюють зі зверненнями громадян. Вони мають усі необхідні компетенції для надання українцям якісних інформаційних послуг.

Географія звернень найрізноманітніша і налічує 96 країн. Найбільше запитів на допомогу надійшло з Німеччини, Польщі, Італії, Туреччини та України.

Запитання, з якими звертаються до call-центру, найчастіше стосуються забезпечення прав громадян та законних інтересів за кордоном, умов перебування в різних країнах світу (соціальні та медичні послуги, умови працевлаштування, митні правила, питання щодо народження дитини, легалізації документів) тощо.

Отримати допомогу через чат-бот можна за посиланням: https://t.me/MZSUkrain_bot.

Крім чат-бота, громадяни також можуть звернутися до call-центру за номером +38 (044) 224-57-20.

Що відомо про WhiteBIT

Це одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України. WhiteBIT була заснована у 2018 році. Коріння команди — українці.

На цей час компанія налічує 1000 фахівців. На біржі представлено понад 350 торгових пар, 270 активів та 10 державних валют. Компанія є офіційним партнером збірної України з футболу, ФК Барселона, партнером Lifecell, FACEIT та Національного університету «Києво-Могилянська академія».