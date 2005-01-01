МЗС звільнило українського консула у Гамбурзі через антисемітські дописи в соцмережі

Василя Марущинця у середу звільнено з посади та дипломатичної служби через антисемітські заяви

Міністерство закордонних справ України звільнило консула в Гамбурзі Василя Марущинця через антисемітські висловлювання в соціальних мережах. Про це йдеться у повідомленні, розміщеному у четвер, 31 травня, на сайті МЗС.

Як пояснили у зовнішньополітичному відомстві, резонансні дії консула можуть містити ознаки кримінального злочину (розпалювання міжнаціональної ворожнечі).

«Комісія дійшла висновку, що дії Марущинця розцінюються як порушення присяги державного службовця, правил етичної поведінки державних службовців, дії, що шкодять авторитету державної служби», – йдеться у повідомленні.

Результати службової перевірки будуть передані до правоохоронних органів для надання правової оцінки.

Як писав ZAXID.NET, що у Міністерстві закордонних справ відкрили дисциплінарне провадження щодо консула Марущинця через інформацію про антисемітські висловлювання й розпалювання міжнаціональної ворожнечі на його закритій сторінці у Facebook.

Першим інформацію про антисемітизм консула поширив проросійський блогер Анатолій Шарій. Він оприлюднив скріншоти зі сторінки Марущинця, де той нібито поділився дописами під назвами: «Ж*ди оголосили війну Німеччині в 1934 році», «Боже, покарай ж*дів» та інші.

Також у Facebook опублікували скріншот видаленого поста дипломата, де він позує з тортом на якому написано 60 (років, — ред.) Mein Kampf («Моя боротьба», автобіографія Адольфа Гітлера, у якій він виклав власну ідеологію націонал-соціалізму, — ред.).

У зв’язку з цим було відкрито дисциплінарне провадження, консула відсторонили від виконання своїх обов’язків.

Василь Марущинець народився 10 лютого 1956 року в селі Великий Раковець Іршавського району Закарпатської області. Раніше був вчителем і директором школи, також кандидатом у народні депутати.