Причини смерті спорсмена не називають

У Чернівцях на 62-му році життя помер заслужений тренер України з боксу Олег Малаванюк. Останні роки він працював у двох чернівецьких дитячо-юнацьких спортивних школах, а до того тренував молодіжну збірну з боксу. У 2013 році його визнали кращим тренером України з боксу.

Про смерть Олега Малаванюка повідомили в Асоціації боксу України в п’ятницю, 26 вересня. За даними чернівецького видання «Молодого буковинця», останні роки тренер працював в Чернівецькій дитячо-юнацькій спортивній школі №1 та у дитячо-юнацькій спортивній школі «Авангард».

Буковинець також був багаторічним старшим тренером збірної України серед юнаків, юніорів та молоді. Тренер виховав ціле покоління талановитих спортсменів. У 2021 році його офіційно нагородили званням «Заслужений тренер України». Серед його вихованців були Юрій Котов, Володимир Морський, Максим Галінічев, Тарас Бондарчук і Юрій Томюк.

В Асоціації боксу України повідомили, що Олег Малаванюк пішов з життя передчасно. Причини смерті не називають. Деталі щодо прощання і поховання повідомлять згодом.