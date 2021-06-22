У Львові відбулися показові навчання ДСНСників Львівщини. Рятували людей, які опинилися заблокованими на палаючому стадіоні, ліквідували витік небезпечних хімікатів та надали першу допомогу постраждалим у потрійній ДТП. Участь у навчаннях взяли понад 100 рятівників. Усі добре впоралися із завданнями, які спеціально вигадали для проведення показових навчань.

За легендою на «Арені Львів» спалахує пожежа, існує ризик обвалу будівлі. На стадіоні заблокованими опинилися кілька тисяч уболівальників. На місце одразу прибувають рятувальники. Спершу виводять людей із підтрибунних приміщень. Тих, що на першому ярусі, знімають автопідйомниками. Але деякі уболівальники шукають порятунку аж на даху. Щоб евакуювати їх звідти, вогнеборці використовують драбини і спеціальну лебідку.

«Треба впорядкувати рух людей, супроводжувати їх до евакуаційних виходів. Якщо немає можливості евакуювати основним виходом, тоді треба залучати рятувальне спорядження, рятувальні драбини, рятувальну техніку – це найскладніше», – розповідає старший помічник начальника зміни з питань оперативного реагування ДСНС Львівщини Роман Мончук.

Та неподалік стається ще одна біда: під час перевезення аміаку цистерна проривається і хімічна речовина потрапляє назовні. ДСНСники, що прибули на місце, одягають спеціальні костюми і виносять потерпілих із небезпечної зони, інші ж – закривають витік аміаку. Опісля усі прямують до пункту деконтамінації – там очищують їх та їхні костюми від хімікатів.

«Всі речовини досить токсичні і досить згубно впливають на людей – це по-перше. По-друге, вони заражають всю територію і місцевість. У деяких випадках багато часу потрібно для нормалізації навколишнього середовища», – каже начальник хіміко-радіометричної лабораторії Володимир Куц.

Рятувальники також відпрацювали потрійну аварію з потерпілими. Вогнеборці одразу ж роблять пінну подушку під першою автівкою, щоб не виникла пожежа. Друге авто закріплюють утримувачами. Водіїв та пасажирів з переломами кінцівок передають медикам швидкої. А от в третьому випадку беруться за гідравлічні ножиці.

«Людина була зажата і в нас не було вибору, тому ми мусили зрізати дах автомобіля. Це займає трошки більше часу і це трохи небезпечно. Але як бачите, наші автомобілі є сучасно укомплектовані, а наш бойовий одяг дозволяє працювати в таких умовах», – пояснив дії рятувальників начальник караулу пожежно-рятувальної частини Назарій Великий.

За навчаннями рятувальників спостерігали їхні колеги з області, а також голови громад та районних рад Львівщини, щоб знати, як діяти у схожих ситуаціях.

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