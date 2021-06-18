Водія госпіталізували у важкому стані

У Львові під час руху загорівся автомобіль. Подія сталася у четвер, 17 червня, на кільці на перехресті вулиць Зелена – Пасічна.

Як розповіли ZAXID.NET у ДСНС Львівщини, автомобіль був припаркований. За попередньою інформацією, водій проводив ремонтні роботи. Під час цього автомобіль загорівся. Чоловік отримав сильні опіки.

«О 21:35 надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Зелена, в автомобілі Mersedes Benz 201. Внаслідок пожежі травмовано водія, 1989 року народження. Його у важкому стані госпіталізували в 8-му міську клінічну лікарню м. Львова», – повідомили у ДСНС Львівщини.

Фото ДСНС та свідків

Пожежу ліквідували о 21:51. Вогонь знищив автомобіль.

До ліквідації залучали 2 одиниці спецтехніки та 10 рятувальників. Причину виникнення займання встановлює поліція.