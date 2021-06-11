Ліквідували пожежу за 20 хвилин

У причепі фури на території автозаправної станції «Укр-петроль» у Тернополі виникла масштабна пожежа. Небезпечна ситуація сталася близько 15:50 на вулиці Микулинецькій. Очевидці одразу викликали на місце рятувальників.

Вантажний автомобіль загорівся всього за десять метрів від резервуарів із бензином та дизпаливом, розташованих під землею. Загасити вогонь вдалося за 20 хвилин після виклику ДСНС.

Резервуари з пальним розташовані за десять метрів від місця пожежі

«За лічені хвилини до місця події прибули бійці ЧСПТ АРЗ СП Головного Управління. Завдяки оперативним та злагодженим діям бійців ДСНС пожежу ліквідували. Вогнем знищено причіп вантажного автомобіля. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються», – йдеться в повідомленні управління ДСНС Тернопільщини.

Ніхто з людей не постраждав

На щастя, ніхто з людей у пожежі не постраждав. Причіп вантажівки знищений повністю. Наразі причина пожежі залишається невідомою.