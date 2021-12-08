Ковельську виховну колонію вдруге намагались продати за 41,6 млн грн, але безуспішно

На аукціон з продажу Ковельської колонії вдруге не з'явився жоден учасник. За 41,6 млн грн у Фонді держмайна сподівались продати комплекс з 33 будівель площею майже 5 га. Втім, так як ніхто не подав жодної заявки, система автоматично зупинила старий аукціон та оголосила про нові торги зі зниженням ціни в 50%.

Як йдеться на сторінці аукціону на Prozorro.Продажі, торги повинні були відбутися ввечері у вівторок, 7 грудня. Втім, на участь у них ніхто не подав заявки, тому аукціон визнали таким, що не відбувся. Автоматично система згенерувала оголошення про новий аукціон, на якому ціну колонії знизили з 41,6 млн грн до 20,8 млн грн. Він повинен відбутись 5 січня 2022 року.

Зазначимо, що вперше аукціон з продажу ковельської колонії оголосили у жовтні цього року. Тоді міністр юстиції Денис Малюська пожартував, що колонія перебуває у стані «заїжджай і живи». Комплекс з 33 будівель площею 4,86 га вирішили продати за 41,6 млн грн, втім, на перший аукціон так і не було подано жодної заявки.

Тоді система автоматично згенерувала повідомлення про новий аукціон зі зниженням ціни на 50%. Втім, згодом його скасували. Натомість у листопаді оголосили нові торги за старою ціною в 41,6 млн грн.