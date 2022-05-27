На водія мікроавтобуса Citroen Jumper поліцейські склали адмінпротокол

У місті Дубно поліція викрила нелегального перевізника, який працював без жодних дозволів. Чоловік забирав пасажирів на автостанції міста, згодом відвозив їх за маршрутом «Дубно-Повча». На водія мікроавтобуса склали адмінпротокол, йому загрожує до 3,4 тис. грн штрафу.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, чоловіка викрили у четвер, 26 травня. До поліцейських надійшло повідомлення, що на автостанції в Дубно водій мікроавтобуса Citroen Jumper регулярно здійснює нелегальні перевезення за маршрутом «Дубно-Повча». Зазначимо, що село Повча знаходиться за 20 км від Дубно, тож маршрут був недовгим.

«Працівники сектору реагування патрульної поліції Дубенського райвідділу на місці події виявили 44-річного водія, жителя села Повча, який саме здійснював «посадку» одного із пасажирів через багажний відсік», – йдеться у повідомленні.

Після перевірки документів на чоловіка склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 164 КУПАП (порушення порядку провадження господарської діяльності). Йому загрожує штраф від 1,7 тис грн до 3,4 тис. грн.