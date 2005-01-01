На «Балатон фесті» у Львові провели сімейну естафету

СуспільствоІрина Панчишин, сьогодні, 17:54 1750

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Цього року місцем зустрічі для учасників фестивалю «Балатон фест» став стадіон на вулиці Лінкольна, 23. Аби згуртувати мешканців району, організатори влаштували сімейну естафету зі стрибками у мішках та смугою перешкод.

За перемогу в естафеті змагаються вісім команд. Усі мають пройти шість станцій. Серед них є завдання, які треба виконати усією сім’єю, або капітану показати найкращий результат.

Представник команди має забити гол у ворота, обійшовши фішки. На скакалці зробити якнайбільше стрибків за хвилину. Швидко пройти смугу перешкод: пролізти під сіткою, поцілити у мішень та допомогти пораненому. Крім того, сім’ї на час долали відстань, стрибаючи у мішках. А найгнучкіші у команді мали пройти під палицею, щоб її не зачепити.

«Це перша естафета у цьому році, в якій взяли участь ми всі разом з сім’єю, а так у більшості ми брали участь по одному, дитина одна виступала, потім друга», – розповів учасник естафети Роман.

«Замучився, здається, що легенько, а реально важко. Тут гарно, діти мої всюди. Трохи зі мною, трохи самі тут. І беруть участь в майстер-класах», – додав інший учасник Василь.

«Балатон фест» ‒ мандрівне сусідське свято. Цього року організатори обрали спортивну тематику. Окрім естафети, влаштували йога-клас, лекції зі здорового харчування, тир, ходьбу натягнутою стропою та змагання на вуличних тренажерах.

«Обираємо кожного року інше місце у мікрорайоні для того, щоб різні люди долучилися до нас. Дізнались, що є такий фестиваль. Ми хочемо здружити сусідів, зміцнити якусь громадську активність», – прокоментувала співорганізаторка «Балатон фесту» Оксана Луцко.

Перемогу в естафеті здобула сім’я Лозинських, де тато з дітьми показали найкращий результат.

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