Ще близько 100 об'єктів нерухомості перебувають під слідством

Щонайменше 40 житлових комплексів хочуть знести на Балі. Ідеться як про окремі вілли, так і про багатоквартирні житлові будинки, повідомляє сайт The Jakarta post.

Конкретні об’єкти, що можуть знести, влада наразі не називає, проте йдеться про будинки, зведені без належних дозволів і з порушенням правил зонування. Ще близько 100 вілл, будинків, бутік-готелів перебувають під слідством, і в разі виявлення порушень законодавства також можуть потрапити під знесення.

Будівництво, що відповідає вимогам законодавства, на Балі обходиться дорожче і триває довше. Тож недобросовісні забудовники в популярній туристичній країні часто нехтують правилами.

Питання обмеження хаотичної забудови на Балі обговорюється вже кілька років. Ще у 2024 році уряд оголосив мораторій на будівництво нових готелів і вілл, та він так і не запрацював у повному обсязі.

У серпні 2025 року місцева влада шести округів ухвалила більш жорсткі заходи, заборонивши зводити готелі та ресторани на сільськогосподарських землях. Нові об’єкти відтепер можуть з’являтися лише у визначених туристичних зонах – Куті, Семіньяку, Убуді та Нуса-Дуа.