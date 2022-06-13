Усі зібрані на ярмарку кошти передадуть ЗСУ

У Львові відбувся благодійний ярмарок, який організував колектив Львівської філармонії та філармонійного оркестру INSO-Lviv. До музикантів доєднались львівські ресторації, кав'ярні, кондитерські, митці та крафтові майстерні.

«Ми не очікували такої кількості і активності серед відвідувачів. Ярмарок відвідали люди з усієї України. Ми вдячні кожному, хто долучився до ярмарку, адже завдяки цій синергії добра нам вдалось зібрати 143 716 гривень. Усі кошти будуть передані воїнам, які боронять нашу з вами незалежність», – прокоментували організатори.

На цьому заході також мала виступити Ніно Катамадзе, однак потяг Ніно через повітряні тривоги спізнився, тож артистка не встигла на ярмарок. Але її концерт відбудеться 17 червня у філармонії разом з INSO-Lviv та Ніколозом Рачвелі. Всі кошти з продажу квитків також будуть скеровані на допомогу ЗСУ.

До слова, ярмарок лиш частина благодійного збору. Весь наступний тиждень триватиме онлайн аукціон з найрізноманітнішими лотами. Дізнатись про лоти та зробити власну ставку можна на сторінці INSO-Lviv у Faccebook.