На боці сепаратистів на Донбасі воювали 20 громадян Чехії, – СБУ

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 18:24580

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Служба безпеки України передала чеській стороні інформацію про 20 громадян цієї країни, які брали участь у бойових діях на Донбасі на боці сепаратистів. Про це в понеділок, 15 січня, пише «Донбас.Реалії» з посиланням на керівника апарату голови СБУ Ігоря Гуськова.

Як повідомляється, чеські спецслужби також проінформовані про десятки громадян Чехії, які незаконно перетинали кордон України.

«Це члени різних суспільно-політичних організацій Чехії, завдання яких, за задумом російських спецслужб, - легітимізація (угруповань так званих «ДНР» і «ЛНР» - ред.). Це участь у псевдовиборах, це спроби створення на території Чехії фейкових представництв», – сказав Гуськов.

Він зазначив, що чеські найманці Іржі Урбанек і Павло Ботка, які досі перебувають на окупованих територіях Донбасу, причетні до розкрадання гуманітарної допомоги.

«Вони причетні до розкрадання гуманітарної допомоги, зібраної в Чехії, яка прямувала на Донбас. Це просто шахраї, люди, які, фактично, займаються кримінальними злочинами заради збагачення», – розповів Гуськов.

Також у СБУ підтвердили загибель двох громадян Чехії під час бойових дій у 2014 році. Йдеться про Іво Стейскала і Войтеха Глінку, які теж приїхали на Донбас, щоб воювати на боці сепаратистів.

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила імена французів, які брали участь у відкритті «представництва ДНР» в Марселі.

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