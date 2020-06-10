На будинок гендиректора львівського телеканалу НТА вчинили напад

Невідомі розбили вікно в автомобілі Романа Любицького

Вночі 10 червня, близько 04:30, у селі Солонка біля Львова невідомі особи проникли в подвір’я приватного будинку гендиректора телеканалу НТА та медіахолдингу «Вголос» Романа Любицького. Зловмисники розбили вікно у запаркованому в дворі Volkswagen та намагалися викрасти з машини майно. У поліції повідомили, що жодних пошкоджень чи слідів проникнення до будинку вони не зафіксували.

У поліції ZAXID.NET підтвердили інформацію про цей напад, однак не розголошують скільки саме осіб перелізли через паркан та проникли в двір Романа Любицького. Відомо лише, що зловмисники розтрощили вікно в автомобілі та забрали речі, які там були. Однак вкрадене зловмисники викинули на вулиці неподалік дому гендиректора НТА.

На місці працюють слідчі Пустомитівського відділку поліції (фото«Вголос»)

Відомо, що вночі в будинку була лише дружина та діти Романа Любицького. Саме дружина і почула дивні звуки у дворі. Коли вона вийшла на балкон, зловмисники перелякалися та втекли. Про це ZAXID.NET розповів Роман Любицький. Він також додав, що поліція вже отримала відео з камер спостереження, на якому видно всіх учасників нападу.

«Є дуже якісне відео з камер спостереження, видно скільки осіб було, куди планували проникнути і яким чином, куди вони ходили. Я це все надав поліції. Вони в машину залізли щось там витягнули, коли дружина вийшла на балкон, то вони повтікали, це видно. І як вони втікають, як перелізають назад, як дитячу сумочку витягають з машини», – додав Любицький.

Поки що Роман Любицький не знає з чим пов’язувати цей напад. «Слідча оперативна група буде досліджувати чи цей напад був скоєний з метою грабежу чи з метою професійної журналістської діяльності чи там політичної. Зараз мені важко сказати», – додав він.

Телеканал НТА разом з медіахолдингом «Вголос», що включає однойменний сайт і радіостанцію, перебувають під контролем бізнесмена і екс-нардепа від ВО «Свобода» Ігоря Кривецького. Активну співучасть у фінансуванні цих збиткових ЗМІ бере також інший відомий бізнесмен і депутат Львівської міськради Григорій Козловський. І «Вголос», і НТА неодноразово поширювали інформаційні фейки (неправдиві новини).

Нагадаємо, що минулого тижня, в ніч на 4 червня був скоєний розбійний напад на приватний будинок гендиректора медіахолдингу «ТРК Люкс» Романа Андрейка. Невідомі особи проникли в будинок та силою намагалися змусити дружину Оксану Андрейко розказати де гроші, але їй вдалося натиснути «тривожну кнопку» та викликати поліцію.