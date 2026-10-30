Одного з мобілізованих поранили в ногу

Начальника одного з відділів Чернівецького районного ТЦК та СП та чотирьох його підлеглих підозрюють у незаконному затриманні, катуванні чоловіків, а також у хабарництві. Військовослужбовці силою примушували потерпілих погоджуватися на мобілізацію. Про це повідомили в ДБР у п’ятницю, 30 жовтня. Усі злочини сталися в місті Кіцмань, що за 20 км від Чернівців

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Слідчі встановили, що посадовці ТЦК силоміць затримували чоловіків на вулицях, а згодом знущалися над ними в приміщенні ТЦК та СП. Таким чином вони нібито намагалися змусити потерпілих добровільно погодитися на мобілізацію.

Найбільш резонансний випадок трапився на початку лютого цього року. Тоді під час затримання військовозобов’язаного застосували травматичну зброю та поранили його в ногу. Після цього його доставили до ТЦК та СП, де потерпілому не надали необхідної медичної допомоги. Окрім того, працівники ТЦК змушували чоловіка самостійно виймати кулю з рани.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Ще один епізод стався 30 вересня. Йдеться про ймовірне викрадення чоловіка через особистий конфлікт з посадовцями ТЦК. За матеріалами провадження, за потерпілим стежили та силоміць затягнули до службового автомобіля. Чоловік виявився учасником бойових дій, який від початку повномасштабного вторгнення захищав Україну та брав участь у боях за Київ, Ірпінь і Бахмут.

Також працівники ДБР задокументували вимагання та одержання 5,5 тис. євро хабаря від військовозобов’язаного за його звільнення після затримання.

Загалом у межах кримінального провадження задокументували один епізод викрадення людини, чотири епізоди ймовірного катування, а також вимагання та одержання неправомірної вигоди.

21 жовтня під час спецоперації працівники ДБР затримали всіх п’ятьох військовослужбовців ТЦК. Начальнику відділу та трьом його підлеглим повідомлено про підозру в незаконному позбавленні волі або викраденні людини, що супроводжувалося фізичними стражданнями. Чотирьом підлеглим також повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб. Двом із них додатково інкримінують катування. Найсуворіша санкція цих статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Працівники ДБР перевіряють інші можливі епізоди порушень та встановлюють осіб, які могли постраждати від їхніх дій.