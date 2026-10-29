Затримання відбулося біля входу в ЦУМ

Увечері 28 жовтня в центрі Луцька працівники ТЦК із застосуванням сили посадили чоловіка у службовий бус. Інцидент стався біля Центрального універмагу. У терцентрі комплектування заявили, що затриманий перебував у розшуку за порушення правил військового обліку та створював аварійні ситуації на дорозі.

Відео інциденту опублікували в телеграм-каналі «Труха Луцьк». На кадрах видно, як щонайменше шестеро працівників ТЦК несуть чоловіка від торгового центру до службового буса. Після цього вони швидко сідають у транспорт і їдуть із відчиненими дверцятами.

Речниця Волинського обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук розповіла ZAXID.NET, що близько 20:00 на проспекті Волі група оповіщення під’їхала до припаркованого автомобіля, у якому був водій. Коли чоловіка попросили пред’явити документи, він різко рушив і спробував утекти в напрямку центру міста.

«Водій навмисно зіткнувся зі службовими автомобілями ТЦК. Згодом він заїхав через бордюр до головного входу Центрального універмагу, створивши аварійну ситуацію. Залишивши автомобіль, чоловік спробував сховатися всередині будівлі, але його зупинили біля входу», – зазначила Уляна Кравчук.

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За її інформацією, порушником виявився 27-річний чоловік. Він перебував у розшуку через порушення правил військового обліку. Після затримання його доставили до ТЦК для проходження військово-лікарської комісії, яка визнала його придатним.

«Чоловіка вже зарахували на військову службу до одного з навчальних центрів, де він проходитиме базову загальновійськову підготовку», – повідомили у ТЦК.

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За фактом події розпочали службову перевірку. Діям групи оповіщення нададуть правову оцінку.