Під час обшуку авто знайшли 47 штук унікального товару

На Буковині під час митного контролю працівники митниці та прикордонники виявили приховані бивні диких тварин, які намагалися вивезти в Туреччину. 47 штук бивнів моржів зловмисники заховали в ящик для інструментів вантажівки, яка перевозила сою. Усіх їх вилучили і передали експертам для визначення їх цінності.

Унікальний прихований товар митники виявили 17 жовтня в пункті пропуску «Порубне-Сірет» під час сканування вантажного автомобіля. Вантажівка згідно з документами перевозила соєві боби до Туреччини. Під час огляду в ящику для інструментів напівпричепа працівники митниці помітили білі довгі палиці Як виявилося, це бивні диких тварин, частина з яких була оздоблена різними орнаментами.

За попередньою оцінкою фахівців з морської фауни, бивні належать моржам. Загалом митники нарахували 47 бивнів тварин, загальною вагою близько 65 кг, та декоративний елемент, виготовлений з бивня.

«️Жодних дозвільних документів на експорт з України чи імпорт в країну призначення бивнів водій вантажу не мав. Між тим, Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення забороняє торгівлю зразками цих тварин», – повідомили в Чернівецькій митниці.

Наразі, бивні та декоративний елемент правоохоронці вилучили. За фактом незаконного переміщення такого товару склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Водію, який намагався вивезти з України бивні, загрожує штраф у розмірі 100% розміру від вартості цього товару та його конфіскація.

Наразі фахівці проводять експертизу, щоб з’ясувати реальну вартість бивнів диких тварин.