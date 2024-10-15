З буса митники вилучили майже півтисячі товарів

Буковинські митники викрили контрабандиста на перевезенні бритв та зубних щіток. Загальна сума товару становила понад 1,2 млн грн. Перевізник намагався провезти контрабанду з Румунії в Україну через «зелений коридор».

В пункт пропуску «Порубне – Сірет» 14 жовтня прибув автомобіль. Керував транспортом українець, чоловік під час розмови з митниками та прикордонниками зазначив, що перебував в Румунії, а тепер повертається додому.

«Для проходження митного контролю чоловік обрав смугу “зелений коридор”, чим засвідчив про відсутність в нього будь-яких товарів, що підлягають обовʼязковому декларуванню та оподаткуванню. Однак під час огляду авто митники виявили товари народного вжитку, орієнтовна вартість яких становить понад 1,2 млн грн», – повідомили в Чернівецькій митниці в понеділок, 14 жовтня.

Чоловік намагався контрабандою ввезти в України майже півтисячі чоловічих бритв та електричних зубних щіток відомих брендів. Всі ці товари не були зазначені в митних деклараціях. За фактом складено протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Товари митники тимчасово вилучені.

Чоловіку загрожує штраф в розмірі 30% від вартості бритв та щіток, яких він хотів перевезти, а це майже 360 тис. грн. Також увесь товар конфіскують на користь держави.