Буковинські митники викрили контрабандиста на перевезенні бритв та зубних щіток на 1,2 млн грн
Чоловік намагався товар провезти через «зелений коридор»
Буковинські митники викрили контрабандиста на перевезенні бритв та зубних щіток. Загальна сума товару становила понад 1,2 млн грн. Перевізник намагався провезти контрабанду з Румунії в Україну через «зелений коридор».
В пункт пропуску «Порубне – Сірет» 14 жовтня прибув автомобіль. Керував транспортом українець, чоловік під час розмови з митниками та прикордонниками зазначив, що перебував в Румунії, а тепер повертається додому.
«Для проходження митного контролю чоловік обрав смугу “зелений коридор”, чим засвідчив про відсутність в нього будь-яких товарів, що підлягають обовʼязковому декларуванню та оподаткуванню. Однак під час огляду авто митники виявили товари народного вжитку, орієнтовна вартість яких становить понад 1,2 млн грн», – повідомили в Чернівецькій митниці в понеділок, 14 жовтня.
Чоловік намагався контрабандою ввезти в України майже півтисячі чоловічих бритв та електричних зубних щіток відомих брендів. Всі ці товари не були зазначені в митних деклараціях. За фактом складено протокол про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Товари митники тимчасово вилучені.
Чоловіку загрожує штраф в розмірі 30% від вартості бритв та щіток, яких він хотів перевезти, а це майже 360 тис. грн. Також увесь товар конфіскують на користь держави.