43-річний житель Львівщини віз незадекларовані нові жіночі сумки Christian Dior та Saint Laurent

У неділю, 6 жовтня, у пункті пропуску «Шегині-Медика» викрили контрабанду жіночих сумок на 1,7 млн грн. Про це повідомили у Львівській митниці.

Під час огляду Mercedes-Benz Sprinter, яким прибув із сусідньої країни 43-річний житель Львівщини, працівники митниці виявили не заявлені до митного контролю нові жіночі сумки Christian Dior та Saint Laurent. Загалом їх було 16 штук. За попередніми даними, вартість товарів сягає 1,7 млн. грн.

Усі фото Львівської митниці

Того ж дня у пункті пропуску «Шегині-Медика» виявили ще одну контрабанду. Із Польщі прибув мікроавтобус Renault Master, яким керував 44-річний мешканець Львова. Під час огляду авто працівники митниці спільно з прикордонниками виявили 197 одиниць косметичних засобів: помади Kiko Milano, шампуні і дезодоранти Rituals тощо. Орієнтовна вартість товарів – 200 тис. грн.

Під час огляду авто працівники митниці спільно з прикордонниками виявили 197 одиниць косметичних засобів (фото Львівської митниці)

За цими фактами працівники Львівської митниці склали адмінпротоколи, відповідно до ч. 2 ст. 471 (Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами).