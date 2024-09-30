Серед знайденої техніки були нові iPhone 16 Pro

У неділю, 29 вересня, на українсько-польському кордоні у пункті пропуску «Краківець-Корчова» львівські митники виявили контрабанду техніки на майже 3 млн грн, зокрема нові iPhone 16 Pro, які перевозили у рейсовому автобусі.

Як вказано у повідомленні Львівської митниці, вранці 29 вересня в пункт пропуску «Краківець-Корчова» у напрямку в'їзд в Україну прибув рейсовий автобус «Кельн-Херсон». Під час огляду багажного відділення між речима пасажирів працівники митниці спільно з прикордонниками виявили 23 iPhone 16 Pro, 17 планшетів Xiaomi, три iPad, а також 270 косметичних засобів (парфуми і засоби для росту вій) різних торгових марок.

За цим фактом працівники митниці склали адмінпротокол, відповідно до ч. 2 ст. 471 (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон громадянами) МКУ. Орієнтовна вартість товарів – майже 3 мільйони гривень.